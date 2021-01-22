قفزة لمخزونات الخام الأمريكية في أحدث أسبوع

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

صعدت مخزونات الخام 4.4 مليون برميل الأسبوع المنتهي في 15 يناير/ كانون الثاني، بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 1.2 مليون برميل، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 4.7 مليون برميل.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 110 آلاف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 260 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لزيادة 2.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 458 ألف برميل مقابل توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 566 ألف برميل يوميا.