روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية في سباق توريد النفط للصين

أظهرت بيانات حكومية صينية، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تغلبت على روسيا، وحافظت على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين في 2020.

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، نشرها موقع "middle east monitor" ارتفاع شحنات النفط السعودي إلى الصين بنسبة 1.9% في عام 2020، لتصل إلى 84.92 مليون طن، أي بنحو 1.69 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق.

في غضون ذلك، احتلت روسيا المرتبة الثانية، حيث بلغت الشحنات إلى الصين 83.57 مليون طن، أو 1.67 مليون برميل يوميًا، بزيادة 7.6% عن 2019.

ظل طلب الصين على النفط قوياً العام الماضي على الرغم من جائحة "كوفيد-19" الذي تسبب في انخفاض الطلب على الوقود في أماكن أخرى.

حققت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، رقما قياسيا قدره 542.4 مليون طن من النفط الخام في عام 2020، أو 10.85 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 7.3% عن العام السابق.

وبلغت الإمدادات السعودية 6.94 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض 0.8% عن العام الماضي، بينما وصلت الشحنات الروسية إلى 6.2 مليون طن، بانخفاض 15.7% على أساس سنوي.

تضاعفت واردات الصين من النفط من الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2019 حيث كثفت الشركات مشترياتها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.