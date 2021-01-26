استقرار أسعار النفط رغم زيادة وفيات كورونا واستمرار القلق بشأن الطلب

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، مع تعرضها لضغوط من زيادة مستمرة في الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تلقي بظلالها على توقعات الطلب، لكن الخسائر كبحتها أنباء عن انفجار في السعودية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة ثلاثة سنتات، أو 0.05 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.91 دولار للبرميل.



وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 52.61 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط لفترة وجيزة أثناء الجلسة بعد تقارير عن انفجار في العاصمة السعودية الرياض، رغم أنه لم يتضح سبب الانفجار.

ومما يزيد من احتمال ارتفاع الطلب على النفط في وقت لاحق هذا العام، توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينمو 5.5 بالمئة في 2021، وهي زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول .

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.