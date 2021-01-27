العراق يوقع اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع مشتركة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ مشاريع كبيرة واعدة في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

وأصدرت وزارة النفط العراقية بيانا رسميا بهذه المناسبة جاء فيه: "وقع اتفاق بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان".

وأضاف البيان: "أكد وزير النفط حرص العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، واصفاً العلاقة مع شركة توتال الفرنسية بالشريك المهم والتاريخي التي تمتد معه إلى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل "بابا كركر" في كركوك".

وتابع البيان: "وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل اعتبر أن هذه المذكرة تأتي تتويجا لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل ستة أشهر، تهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصاً في مشاريع الأستثمار الامثل للغاز، والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها".

وخلص البيان: "وعبر الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية، مؤكدا رغبة شركته وتطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الحقيقة مع العراق، معبرا عن أمله الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، خلال الفترة المقبلة، ومنها استثمار الغاز وتحويله الى طاقة مفيدة وبكميات كبيرة".