السعودية... قرار جديد من مساهمي "جزيرة تكافل" للاندماج مع "سوليدرتي"

وأقرت الشركة في اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تتضمن زيادة رأسمال الشركة لغرض الاندماج مع "سوليدرتي"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، "تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 350 مليون ريال، إلى 470.66 مليون ريال، من خلال إصدار 0.482656120 سهم في "الجزيرة تكافل" مقابل كل سهم في "سوليدرتي".

وأضافت أن الجمعية، وافقت خلال الاجتماع على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2020.

وأشارت إلى أنه "تم إقرار التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني المتعلقة بصفقة الاندماج، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج".

وتم تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ صفقة الاندماج.

وأوضحت الشركة أنه تم زيادة رأس المال، والتي ستسري عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج، لافتة إلى أن أحقية الزيادة للمساهمين المالكين لأسهم شركة سوليدرتي عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.