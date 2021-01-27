تسجيل
14:38 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء من البيت الأبيض

    حظر وقيود... جو بايدن يحاصر صناعة حجمها مليارات الدولارات

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1047920304_0:362:2999:2048_1200x675_80_0_0_a6a9e69cd962ce27b0a6e4f59ff16442.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202101271047927788-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، توقيع أمر بوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه والأراضي الفيدرالية "إلى أقصى حد ممكن".

    ومن المقرر أيضا أن يأمر بالإعلان عن عقد قمة قادة المناخ التي تستضيفها الولايات المتحدة في 22 أبريل/ نيسان - يوم الأرض وكذلك الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع اتفاق باريس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

    مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
    © AP Photo / Eric Gay
    استقرار أسعار النفط رغم زيادة وفيات كورونا واستمرار القلق بشأن الطلب

    وبحسب بيان البيت الأبيض، يأتي إعلان الرئيس جو بايدن عن حظر التنقيب في الأراضي الفيدرالية، بالإضافة إلى قمة المناخ التي تستضيفها الولايات المتحدة، كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تستهدف قضية ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

    ستوقف الحكومة الفيدرالية عقود الإيجار الجديدة للنفط والغاز الطبيعي على الأراضي العامة أو المياه البحرية "إلى أقصى حد ممكن" وتراجع عقود الإيجار الحالية، حسبما جاء في البيان.

    ستتعهد الولايات المتحدة أيضا بالحفاظ على 30 في المائة من جميع الأراضي الفيدرالية والمياه بحلول عام 2030، كجزء من حملة دولية لوقف فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ.

    وتشمل الإجراءات الأخرى وضع اعتبارات المناخ كعنصر أساسي في السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي، وإحياء المجلس الرئاسي للمستشارين العلميين، وتوجيه الوكالات للاستثمار في المجالات ذات العلاقات الاقتصادية العميقة بالوقود الأحفوري، ومساعدة المجتمعات المتأثرة بالضرر البيئي.

    ما يقرب من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأمريكية تأتي من الطاقة المنتجة في الأراضي العامة، وفقا لتقرير حكومي صدر عام 2018. وفقا للبيانات الرسمية، حققت أعمال التنقيب 11.7 مليار دولار من العائدات في عام 2019.

    انظر أيضا:

    هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من إجراءات عزل جديدة
    روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية في سباق توريد النفط للصين
    خلاف بين إقليم "كردستان" وحكومة العراق بسبب النفط والعائدات
    الكلمات الدلالية:
    التنقيب عن النفط, الرئيس الأمريكي, جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الجمهور داخل الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    "فقاعات الفضاء"... مستقبل الحفلات الموسيقية الحية
    واشنطن توافق على تمديد معاهدة ستارت- 3 بشروط موسكو
    واشنطن توافق على تمديد معاهدة "ستارت- 3" بشروط موسكو
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك