هبوط قياسي لأسعار الذهب وسط شكوك حيال التحفيز وصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وأرجعت وكالة "رويترز" ذلك إلى أن تراجع الذهب يأتي، تحت وطأة بواعث القلق حيال حزمة التحفيز الأمريكية، وصعود في الدولار بينما تنتظر الأسواق أحدث قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 في المئة إلى 1843.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ 18 يناير/ كانون الثاني. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1840.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق لدى "آر.جيه.أو": "قبيل بيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، ترى الأسهم متراجعة والدولار ينتعش بعض الشيء"، وهو ما يضغط على سوق الذهب.

وانتعش الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين من حملة العملات الأخرى.

وهبطت أسعار الفضة 1.1 في المئة إلى 25.16 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 2.6 في المئة ليسجل 1069.61 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 12 يناير/ كانون الثاني عند 1056.70 دولار.

وهبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2320.33 دولار للأوقية، بعد ملامسة أقل مستوى منذ 21 ديسمبر/كانون الأول عند 2292.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.