تراجع مخزونات الخام الأمريكية نحو 10 ملايين برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.

ونزلت مخزونات الخام 9.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 22 يناير/ كانون الثاني، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" ارتفاعها 430 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع 39 ألف برميل يوميا.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.8 نقطة مئوية.

وقالت إن مخزونات البنزين زادت 2.5 مليون برميل إلى 247.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 815 ألف برميل إلى 162.85 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 361 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 2.1 مليون برميل يوميا.