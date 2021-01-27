مخاطر الفوركس... وكيفية التداول بشكل آمن

تعتبر إدارة المخاطر المالية من أبرز الأمور التي ينبغي أخذها بالاعتبار عند التداول، ولأن سوق الفوركس يعد من أكبر الأسواق المالية في العالم، فإن البنوك والمؤسسات أصبحت لديها القدرة على تحقيق أرباح وخسائر، بسبب نشاطهم الفاعل في الأسواق.

بلغ إجمالي المعاملات اليومية، عبر سوق الفوركس أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي.

وتعتبر مخاطر الفوركس عند التداول على الأدوات المالية تتمثل في الخسارة والربح المحتمل، بسبب غياب استقرار أسعار الأسهم والعملات وغيرها.

فحتى تتمكن من تقليل الخسائر في سوق الفوركس عليك اتباع بعض الاستراتيجيات التي ستساعدك في التداول بشكل آمن وإدارة مخاطر الفوركس بشكل جيد.

مخاطر الفوركس

عند الاهتمام بعلاقة العملات خاصة عندما يتعلق الأمر بمضاربة العملات الأجنبية، فإنه يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل. فكلما كانت استراتيجية المضاربة المستخدمة أكثر، كلما كان عليك التفكير في زيادة أرباحك خلال فترة زمنية أقصر إلى أقصى حد.

كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الأمر ممكن عند عدم حصر هامشك في الأصول غير المرتبطة.

كتاجر فوركس، فإن إدارة المخاطر تعد أمراً ضرورياً إذا كنت ترغب بالنجاح.

لذلك عليك بالالتزام بهذه المبادئ عند إدارة مخاطر الفوركس والتداول بشكل آمن في سوق الفوركس.

للتداول بشكل آمن، يوجد بعض الاستراتيجيات التي ينبغي عليك معرفتها واتباعها لتتجنب الخسائر الفادحة وأي مخاطر محتملة في هذا السوق. من هذه الإستراتيجيات:

- لا تخاطر بالأموال التي لا يمكنك أن تخسرها، وعليك توقع الخسارة كما تطمح وتخطط للربح.عندما تخاطر برأس مال كبير فأنت تعرض نفسك للخسارة، مما سيؤثر على طبيعة اتخاذ قرارتك والتي ستكون غير متزنة مما يؤدي إلى مزيد من المخاطر.

- اجعل تداولك في حدود مقدرتك ولا تخاطر بمبالغ كبيرة. ينصح بإبقاء تداولك في إطار ما يبقيك آمنا. فلا ينبغي فتح صفقة بقيمة 200.000$ مع حساب بقيمة 1000$.

لا داعي لكسب نسبة كبيرة كل يوم وإضافتها على أموالك. لا تبدأ بمبالغ كبيرة وأجعل تداولك في حدود حسابك. هذه الاستراتيجية تمكنك من الحصول على نسب طويلة الأمد.

- تجنب المزيد من الخسائر عن طريق استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح. بالتالي سيجنبك هذا الأمر أي خسارة إذا كانت الصفقة لا تصب في مصلحتك. فلا يمكن توقع عملية سير الصفقات هذه الأيام.

ولكن مع ذلك، يمكن تحقيق مكاسب كبيرة بالرغم من وجود عامل الخطر.ما يهم هو معرفة كيفية ترتيب هذا الأمر، وهذا ما ستكتسبه مع الخبرة في السوق.

ويمكن ضبط أوامر وقف الخسارة يدوياً وذلك باستخدام مؤشرات الأسعار عند تغيرها، أو يمكن ضبطها أوتوماتيكيا بعد نقطة الدخول بعدد نقاط محددة.

كيف تتجنب النصب؟

يمكن معرفة ما إذا كانت الشركات نصابة أو جديرة بالثقة من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة لتجنب الوقوع في شراك هذه الشركات.

من هذه الأسئلة:

- هل الوسيط منظم من خلال موقعه على الإنترنت؟

- إذا كان منظم، إلى أي مدى يمكن الثقة بمصداقية الهيئة التنظيمية التي تنتمي لها شركة التداول؟

- عند فتح حساب، هل يعرض الوسيط أرباحًا أو مكافآت لفتح حساب؟

- هل يقدم الوسيط أي تداولات آلية أو إشارات حتى يضمن تحقيق الأرباح؟

- هل تم تفحص معلومات الشركة من موقعها على الويب للتأكد من الموثوقية، مثل تاريخ الذي أسست فيه الشركة أوأسماء المؤسسين أو البيانات المالية أو حتى عنوان المقر الرئيسي؟

- هل يمكن التحقق من صحة الجوائز الخاصة بالشركة اذا تم الاستشهاد بها؟

- هل يمكنك الوثوق بالشركة إذا قامت بالترويج لرعاية شركة كبيرة مثل رعاية الرياضيين؟

ننصح متداولينا دائمًا بمراجعة هذه الأسئلة، بالإضافة إلى أن هنالك الكثير من المواقع، التي تقييم وتراجع شركات التداول عامة وتفحص هذا الجوانب وتضعها بقوائم أفضل شركات الفوركس، هذا مكان جيد لإيجاد وسيطك الخاص، لكن مجرد ان تم ذكر وسيط محتمل ضمن هذا القوائم لا يعفي المتداولين من مسؤولية التأكد بأنفسهم من موثوقية الوسيط.

وفي النهاية، بالرغم من مخاطر التداول في سوق الفوركس فإنه يوجد استرتيجيات لإدارة هذه المخاطر وطرق آمنة تمكنك من التداول في الأسواق بكل أريحية. لذلك ينصح بالتأكد من موثوقية وترخيص شركات الفوركس قبل التعامل معها لتجنب التداول مع الشركات النصابة منها. وباعتبار كل ما سبق، فإن التأني في صنع قرار عند استثمار الأموال في شركات التداول هو الخيار الأنسب.