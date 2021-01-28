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    وصول مستشفى متنقل تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020

    أمريكا تشهد أسوأ أداء اقتصادي منذ عام 1946

    © REUTERS / Mike Segar
    اقتصاد
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    قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بنسبة 3.5 بالمئة على مدار عام 2020 مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير على البلاد، لكنها توقعت تعافيا في العام 2021.

    واشنطن- سبوتنيك. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة في بيان عن قراءته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2020: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.5% في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 2.2% في عام 2019".

    توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد
    © AP Photo / John Minchillo
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    وجاء هذا الانكماش رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد - بمعدل سنوي 4 في المائة خلال الربع الرابع، لكن هذا النمو جاء في أعقاب انخفاض قياسي بلغ 33.4 في المائة في الأشهر الثلاثة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

    الانكماش بنسبة 3.5% على مدار العام الماضي بأكمله، يعد أول انكماش لاقتصاد الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية، كما أنه الأكبر منذ عام 1946، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

    بشكل منفصل قالت وزارة العمل إن عدد العمال الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع في وتيرة تسريح العمال على الرغم من أن سوق العمل لا يزال غارقا في تباطؤ الشتاء.

    وانخفضت طلبات الحصول على إعانة بطالة، إلى 847 ألف في الأسبوع المنتهي في 23 يناير/ كانون الثاني، من 914 ألفا في الأسبوع السابق.

    أدى فيروس كورونا والاضطرابات التجارية ذات الصلة التي حدثت في وقت مبكر من الوباء إلى قلب الاقتصاد الأمريكي في أوائل العام الماضي رأسا على عقب، حيث أغلقت الشركات والمدارس وانخفض الطلب على السلع والخدمات بشكل حاد، وسجلت خسائر قياسية في الوظائف.

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    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد, الولايات المتحدة, فيروس كورونا
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