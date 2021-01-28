بعد "أرامكو"... السعودية تكشف موعد الطرح المنتظر طويلا في سوق الأسهم

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن خطط طرح البورصة للاكتتاب العام ستُعلن خلال العام الحالي.

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن جدولا زمنيا للطرح الأولي سيتوافر هذا العام وأن الإدارج قد يحدث في غضون عامين.

وتابع:

التزامنا حيال الإدراج لم يتغير. أرجأنا التوقيت فحسب لأن (رؤية 2030) جاءت وجاء معها التزام بالتحول.

وتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد الطروح العامة للسنة الحالية مستوى العام الماضي البالغ 22، وهو ما سيشمل المؤشر الرئيسي والمنصات الأخرى، مؤكدا أن ذلك سيكون مؤشرا قويا على نظرة الشركات السعودية حيال الإدراج.

الحصان قال أيضا إن 2020 كانت اختبارا جيدا للسوق السعودي، موضحا أن السيولة زادت لثلاثة أمثالها رغم "كوفيد 19"، كما زاد عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذي فتحوا محافظ 26 بالمئة، وانضم أكثر من 100 ألف مستثمر محلي إلى سوق الأسهم.

اختارت "تداول" في عام 2016، مصرف "إتش إس بي سي" لإدارة طرح عام أولي كان مخططا له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة "أرامكو" في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته غير المسبوقة 29.4 مليار دولار.