انخفاض إيرادات السياحة وازدياد العجز التجاري لتركيا

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول إلى 4.53 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 ككل إلى قرابة 50 مليار دولار.

وبين المعهد أن صادرات تركيا انخفضت 6.3 بالمئة في الشهر الماضي وارتفعت الواردات 4.3 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019.

وفي 2020 ككل، زاد العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى 49.915 مليار دولار.

كما وأظهرت بيانات المعهد أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1 بالمئة إلى 12.059 مليار دولار بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.

وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات، بحسب ما نقلت "رويترز".