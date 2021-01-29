تغريدة من إيلون ماسك ترفع سعر البيتكوين 5000 دولار خلال نصف ساعة

نشر الملياردير الشهير إيلون ماسكك، تغريدة على موقع "تويتر" ارتفع بعدها سعر البيتكوين الواحد من 32 ألفا إلى 37 ألف دولار أمريكي.

وغرد ماسك عبر صفحته "بعد فوات الأوان (أدركنا بعد فوات الأوان) كان أمرا محتوما، أو لا مفر منه (يقصد البيتكوين)".

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

مباشرة بعد منشور ماسك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع، وفي غضون نصف ساعة ارتفع سعر العملة الرقمية بأكثر من 15% إلى 37 ألفًا، ثم تم تثبيت السعر بعد ساعة (تحديدا 9:10 بتوقيت غرينيتش) ليصبح 35.8 ألف دولار، وفقًا لبيانات موقع "coinmarketcap.com".

يذكر أن سعر البيتكوين الواحد سابقا كان يساوي 0.008 دولار.