البورصة الأمريكية تنخفض بسبب المخاوف من التقلبات المتزايدة في السوق

أفادت بيانات التداول، مساء الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية انخفضت بحوالي 2 في المئة بسبب مخاوف المستثمرين من التقلبات المتزايدة في سوق الأسهم.

واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بـ2.03 في المئة ليصل إلى 29981.10 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 2 في المئة إلى 13070.69 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.93 في المائة إلى 3713.21 نقطة.