بعد 5 أشهر من التطبيع... التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل يبلغ مليار درهم إماراتي

بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ اتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس/ آب الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس السبت إن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وأضاف المكتب في بيان إن قيمة التجارة "وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات... و607 مليون درهم صادرات".

حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمس الأخيرة يبلغ مليار درهم إماراتي، وفق إحصائية حديثة لجمارك #دبي.https://t.co/tmeXHmsSPe pic.twitter.com/9GEWh5nzyI — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 30, 2021

واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس/ آب على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي 15 سبتمبر/أيلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.