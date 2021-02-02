صحيفة سودانية: انهيار للعملة وسعر الدولار الأمريكي يصل إلى 362 جنيها

وتابعت صحيفة "الصيحة" السودانية، أن الجنيه هبط إلى مستويات متدنية أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.

ووصل سعر الدولار إلى 360 جنيها في السوق السوداء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق الموازية للعملات تشهد ارتباكا حادا، وهو ما أدى لزيادة الطلب على العملات.

واعتبر متعاملون في سوق الدولار، أنه يسجل سعرا جديدا كل نصف ساعة أمام الجنيه السوداني، حيث سجل اليوم 360 جنيها، بينما انتهى أمس عند 342 جنيها.

ويبلغ سعر الريال السعودي 92 جنيها، والدرهم الإماراتي 94 جنيها، واليورو 425 جنيها.

ويعاني السودانيون كثيراً جراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية والوقود بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخبز وغاز الطبخ.