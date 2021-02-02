لأول مرة منذ 21 فبراير 2020... سعر برميل "برنت" يتجاوز 58 دولارا

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، لأكثر من ثلاثة بالمئة، ليتجاوز سعر البرميل ماركة برنت 58 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، حسبما أفادت بيانات التداول.

واعتبارا من الساعة 17:29 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/ أبريل لمزيج نفط بحر الشمال ماركة "برنت" بنسبة 2.93% ليبلغ 57.98 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك بدقائق تجاوز السعر 58 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.06% ليبلغ 55.19 دولارًا للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي 2.7 بالمئة إلى 55.03 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من 2% في الجلسة السابقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل مارس/ آذار.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" ارتفاع إنتاج "أوبك" من الخام للشهر السابع على التوالي في يناير/ كانون الثاني لكن الزيادة جاءت أقل من المتوقع.

من المقرر أيضا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا من السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، من بداية فبراير/ شباط وحتى نهاية مارس/ آذار، بحسب "رويترز".

وقال يو.بي.إس "مع سعي أوبك وحلفائها (أوبك+) للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية".

وتوقع بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولارا بحلول الربع الأول من 2022.