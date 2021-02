لأول مرة منذ 21 فبراير 2020... سعر برميل "برنت" يتجاوز 58 دولارا

واعتبارا من الساعة 17:29 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/ أبريل لمزيج نفط بحر الشمال ماركة "برنت" بنسبة 2.93% ليبلغ 57.98 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك بدقائق تجاوز السعر 58 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.06% ليبلغ 55.19 دولارًا للبرميل.

