تسجيل
15:20 GMT02 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

    إثيوبيا تقر خطة اقتصادية "لا تعرف تأثيرها"

    © REUTERS / Stringer
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103331/99/1033319940_0:169:3500:2137_1200x675_80_0_0_f5e030240d35623851d391ad13500ee0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202102021047986716-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7/

    قال مسؤول إثيوبي، اليوم الثلاثاء، إن أديس أبابا لا يمكنها حتى الآن تحديد ما إذا كان الدائنون من القطاع الخاص سيتأثرون بخطة الحكومة لإصلاح ديون البلاد، بعد رد فعل حاد من جراء الإعلان عن الخطة الأسبوع الماضي.

    وقال بروك تاي المستشار البارز بوزارة المالية لوكالة "رويترز": "هذه استراتيجية حكومية استباقية للتأكد من أن أوضاعنا المالية سليمة، وحتى نكون في وضع أفضل بكثير للوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
    © AFP 2020 / -
    كاتب سعودي مفجرا الجدل: من أين تستمد إثيوبيا قوتها لتحدي مصر والسودان؟

    ووصف خطة الديون بأنها "حكيمة"، قائلا إنه من السابق لأوانه تحديد ما ستعنيه للدائنين من القطاع الخاص، مضيفا: "من الصعب للغاية بالنسبة لنا إجراء أي نوع من المناقشة أو التعليق أو الاقتراح بشأن ما سيحدث".

    أعلنت أديس أبابا، الجمعة، عزمها إعادة هيكلة ديونها السيادية في إطار خطة عمل مشتركة جديد لمجموعة العشرين، والمصممة للمساعدة في مواجهة الضغوط المالية لجائحة "كوفيد 19"، وقالت إنها تدرس جميع الخيارات.

    بعد الإعلان، عانى سعر إصدار السندات الدولارية الإثيوبية من أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، حيث تراجع بنحو 8 سنتات للدولار إلى أقل من 92 سنتا. أظهرت البيانات أنها تعافت بشكل متواضع اليوم إلى 93 سنتا.

    يهدف إطار عمل مجموعة العشرين الذي تم الكشف عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى تبسيط العملية للبلدان الفقيرة لتخفيض ديونها، ويتوقع الإعفاء من كل من الدائنين الثنائيين والخاصين. بلغت مديونية إثيوبيا نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

    عملت أديس أبابا مع الدائنين في الماضي لإدارة عبء ديونها، وأعادت الصين - أحد دائنيها الرئيسيين - هيكلة القروض لإثيوبيا في عام 2018، بما في ذلك قرض بقيمة 4 مليارات دولار تم استخدامه لبناء خط سكة حديد جديد يربط إثيوبيا غير الساحلية بالبحر.

    انظر أيضا:

    القوات الإثيوبية تعتقل 18 ضابطا يقاتلون بجانب جبهة تحرير تيغراي
    في ظل توترات الحدود... إثيوبيون يختطفون 3 سودانيين ويطلبون فدية
    الزعيم السابق لإقليم تيغراي الإثيوبي يتوعد "بمقاومة ممتدة"
    الكلمات الدلالية:
    إعادة هيكلة الديون, أديس أبابا, إثيوبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
    عاصفة ثلجية غير مسبوقة في مدن أمريكية
    سلام... على المرشحين لجائزة نوبل للسلام
    سلام... على المرشحين لجائزة "نوبل للسلام"
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك