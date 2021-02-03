وزير الطاقة السعودي يشيد بالعراق ونيجيريا لالتزامهما بصفقة "أوبك +"

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن جميع الدول المشاركة بحاجة إلى الوفاء باتفاق "أوبك+"، وتحرز نيجيريا والعراق وكازاخستان تقدما في تعويض الكميات غير المخفضة.

وأشاد الوزير السعودي خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك +" بالعراق ونيجيريا بالإضافة إلى كازاخستان.

أكد وزير النفط العراقي في وقت سابق، التزام بلاده بقرار "أوبك+" في خفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد.

أظهرت تقديرات وكالة الطاقة الدولية، أن دول "أوبك +" خفضت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التزامها بشروط اتفاقية خفض استخراج النفط إلى نسبة 100 في المئة بعد أن بلغ نسبة 101 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن جانبها خفضت روسيا هذا المؤشر إلى نسبة 93 بالمئة بعد أن بلغ 96 بالمئة.

هذا توصلت مجموعة "أوبك+" في أيار/مايو عام 2020 لاتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، إذ أتى قرار "أوبك+" لدعم أسعار النفط، إلى جانب تراجع الطلب على النفط في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وابتداء من آب/أغسطس، قام التحالف بتخفيف القيود بمقدار 7.7 مليون برميل، وفي كانون الثاني/ يناير وافق على تخفيضات قدرها 7.2 مليون برميل، وتبلغ حصة روسيا 1.881 مليون برميل .