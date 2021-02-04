أمريكا تكشف مخططا بمئات الملايين للاحتيال على مستثمريها

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الخميس، إن 3 من مديري الاستثمار الأمريكيين يواجهون اتهامات بأكثر من 1.7 مليار دولار لاشتراكهم في مخطط بونزي (أحد أنواع مخططات الاحتيال الاستثمارية).

واشنطن- سبوتنيك. قال المدير الإقليمي للجنة في نيويورك، ريتشارد بست، في بيان صحفي: "كما زُعم في شكوانا، أخبر المدعى عليهم المستثمرين أنهم سيحصلون على توزيعات من أرباح شركات المستثمر فيها، لكن في الواقع، تم تقديم العديد من المدفوعات من أموال المستثمرين أنفسهم".

وأضاف البيان أن

الشكوى المقدمة في محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك اتهمت شركة "جي بي بي كابيتال" باستخدام أموال المستثمرين لدفع أجزاء من توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 8% من قيمة الاستثمار لأكثر من 17 ألف من صغار المستثمرين.

وأوضح أن قيمة الاحتيال بلغت 1.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشكوى تحدد ديفيد جنتيل، مالك شركة "جي بي بي كابيتال" ومالك شركة تابعة لها اسمه جيفري شنايدر، والشريك الإداري السابق في "جي بي بي" جيفري لاش كمسؤولين في مخطط الاحتيال.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيانها، إنها تسعى إلى فرض عقوبات جراء هذه المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى الفوائد المتعلقة بها.