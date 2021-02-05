في ظل الجائحة...صادرات كوريا الجنوبية من الصلصات تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من الصلصات أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2020، في إجراءات الحجر، التي تفرضها معظم الدول بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن صادرات كوريا الجنوبية من الصلصات ارتفت بنسبة 25.8% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 301.7 مليون دولار أمريكي، وفقا للبيانات التي جمعتها جمعية كوريا للتجارة الدولية.

وقالت الجمعية إن النمو جاء أيضا مع زيادة وعي المستهلكين العالميين بالأطعمة على الطريقة الكورية بعد شعبية المحتوى الثقافي الكوري في الخارج.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة استحوذت على 23% من الصادرات المجمعة بقيمة 69.7 مليون دولار، تليها الصين بنسبة 20%، أو 61 مليون دولار.

وشكلت روسيا واليابان 8.3% و 8.2% على التوالي.

كما ارتفعت الصادرات الإجمالية لكوريا الجنوبية من المواد الغذائية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 9 مليارات دولار.