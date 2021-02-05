بعد ارتفاعه اليوم... الذهب يخرج من أسوأ تراجع له منذ شهرين

خرج الذهب من أسوأ أسبوع له شهد فيه تراجعا لم يشهده منذ شهرين، ليسجل ارتفاعا، اليوم الجمعة.

وبحسب "سي إن بي سي"، ارتفع الذهب اليوم الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب خبراء، فإن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار.

وعلى مستوى المعدن الأبيض "الفضة"، فإنها تتجه لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات، والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر/ كانون الأول أمس الخميس، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.40 دولار للأونصة، لكنها منخفضة 2.1% في الأسبوع. ونزلت الأسعار نحو 12% منذ بلغت ذروة 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

أما البلاتين فقد أضاف 0.6% إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 2305.21 دولار، ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.