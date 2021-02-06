"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني لروسيا عند مستوى "بي بي بي" مع توقعات مستقرة

أكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، توقعات التصنيف الائتماني السيادي طويلة الأجل لروسيا عند مستوى "بي بي بي "، مع توقعات مستقرة.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان صحفي، نشر على موقعها الرسمي إنها "أبقت التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية طويل الأجل لروسيا عند مستوى "بي بي بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة".

من جانبه، قال وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، للصحفيين أمس الجمعة إن قرار فيتش بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي لروسيا على مستوى "بي بي بي" يوضح أن الاقتصاد الوطني قد تغلب على الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال سيلوانوف: "التأكيد الثاني على التصنيف الائتماني السيادي الروسي منذ بداية العام - هذه المرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على مستوى "بي بي بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة هو دليل آخر على أن الاقتصاد الروسي قد تغلب على العواقب السلبية للأزمة التي سببتها جائحة كورونا".

وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت ستاندرد آند بورز، تصنيف روسيا عند مستوى ""بي بي بي-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.