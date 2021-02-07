تركيا تكشف أهمية العراق الاقتصادية بالنسبة لها... تجارة حجمها 20 مليار دولار

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، إن حجم التجارة بين بلاده وبغداد، بلغت 20.6 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن العراق بين صدارة الدول التي تستورد منها تركيا وتصدر إليها.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال السفير التركي، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الأحد إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 20.6 مليار دولار في 2020".

بلغ حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق ٢٠ مليار ٦٦٦ مليون دولار.



وبهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد). 🇮🇶🇹🇷 — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

وأضاف أن الصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والعراق تحتل قائمة الدول التي استوردت منها تركيا منتجات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الدول الخمس الأولى التي استوردت المنتجات التركية كانت ألمانيا وبريطانيا وأمريكا والعراق وإيطاليا".

الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠:



١. الصين

٢. المانيا

٣. روسيا الاتحادية

٤. الولايات المتحدة الامريكية

٥. العراق 🇮🇶 — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

وأكد السفير التركي لدى بغداد، في فبراير/ شباط من العام الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019، من 13 مليار دولار في 2018.

الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالتصدير لها سنة ٢٠٢٠:



١. المانيا

٢. المملكة المتحدة

٣. الولايات المتحدة الامريكية

٤. العراق 🇮🇶

٥. ايطاليا — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

وأوضح يلدز أن

صادرات تركيا إلى العراق شهدت زيادة بمعدل 7.8% في 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 9 مليارات دولار.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ناقش مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في العاصمة بغداد، الشهر الماضي، تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018، مشددا على رفض بلاده لأي "نشاط إرهابي" يهدد أمن أنقرة.