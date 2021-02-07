تركيا تكشف أهمية العراق الاقتصادية بالنسبة لها... تجارة حجمها 20 مليار دولار

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال السفير التركي، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الأحد إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 20.6 مليار دولار في 2020".
بلغ حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق ٢٠ مليار ٦٦٦ مليون دولار.— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021
وبهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد). 🇮🇶🇹🇷
وأضاف أن الصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والعراق تحتل قائمة الدول التي استوردت منها تركيا منتجات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الدول الخمس الأولى التي استوردت المنتجات التركية كانت ألمانيا وبريطانيا وأمريكا والعراق وإيطاليا".
الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠:— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021
١. الصين
٢. المانيا
٣. روسيا الاتحادية
٤. الولايات المتحدة الامريكية
٥. العراق 🇮🇶
وأكد السفير التركي لدى بغداد، في فبراير/ شباط من العام الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019، من 13 مليار دولار في 2018.
الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالتصدير لها سنة ٢٠٢٠:— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021
١. المانيا
٢. المملكة المتحدة
٣. الولايات المتحدة الامريكية
٤. العراق 🇮🇶
٥. ايطاليا
وأوضح يلدز أن
صادرات تركيا إلى العراق شهدت زيادة بمعدل 7.8% في 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 9 مليارات دولار.
هذا وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ناقش مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في العاصمة بغداد، الشهر الماضي، تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
كما ناقش الطرفان أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018، مشددا على رفض بلاده لأي "نشاط إرهابي" يهدد أمن أنقرة.
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