خطوات متقدمة لرفع التبادل التجاري بين العراق وإيران

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، خطوات هامة أجراها وزير الخارجية خلال زيارته إلى إيران مؤخرا.

وأوضح الصحاف، أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية ، فؤاد حسين، مع كبار المسؤولين الإيرانيين، خلال زيارته إلى طهران، تضمنت العزم على رفع معدلات التبادل التجاري والربط السككي بين العراق وإيران من خلال محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، منوها إلى خطوات واقعية جادة اتخذت بين العراق وإيران، وستحمل انعكاسات كبيرة خلال المدة القريبة بشأن نتائج المباحثات، وأن الجانبين دفعا باتجاه التسريع لتقديم المزيد من الدعم لإنجاح الخطوات القادمة.

وقال وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، من طهران، الثلاثاء الماضي 3 فبراير الجاري: حواراتنا اتسمت بالواقعية، ومصالح بلدينا كانت حاضرة، ومؤشرات الأمن والاقتصاد ووعي التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي، مع الارتكان للمبادرات التي تعزز الأمن الشامل وتفضي لاستقرار المنطقة.

وقد ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين وفدا إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضم كل من القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي، والمتحدث الرسمي باسم الخارجية، ورئيس دائرة الدول المجاورة بوزارة الخارجيّة إحسان العوادي، كما ضمّ الوفد عدد من الدبلوماسيين.

وأعلنت الخارجية في بيان تلقته مراسلتنا، الثلاثاء، أن الوزير أجرى حوارات معمقة معهم شملت عدة ملفات تختص بالعلاقات الثنائية والأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك الاقتصاد والطاقة، فضلاً عن التطرق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

وتربط العراق وإيران علاقات سياسية واقتصادية وتبادل تجاري كبير عبر المنافذ الحدودية جنوب وشرقي الأراضي العراقية.