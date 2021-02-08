أسعار النفط تبلغ مستويات لم تشهدها منذ بدء الجائحة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مع تجاوز سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات الإمدادات بين المنتجين الرئيسيين وآمال في المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وزاد سعر خام "برنت" بمقدار 74 سنتا أو 1.2% إلى 60.08 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 74 سنتا أو 1.3% إلى 57.59 دولار للبرميل، ليسجلان أعلى مستوياتهما منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2020، بحسب وكالة "رويترز".

وقال نوربرت روكر، المحلل في البنك السويسري "جوليوس باير": "عادت أسعار النفط إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الوباء. يبدو الدعم قويا ويتخلص السوق بسرعة من الفائض المتشكل خلال الأزمة، ومن المحتمل أن تقترب مستويات العرض والطلب في وقت لاحق".

يواصل سوق النفط تضييق الفجوة بين العرض والطلب مع تعميق تخفيضات الإنتاج من السعودية التي تعهدت بتخفيضات إضافية للإمدادات في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، في ظل تخفيضات أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها.

وقال الخبير الاقتصادي، هووي لي، إن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر في العالم، أرسلت "إشارة صعودية للغاية"، الأسبوع الماضي، عندما أبقت على أسعار الخام الشهرية إلى آسيا دون تغيير على الرغم من التوقعات بتخفيضات صغيرة.

كما أدى ضعف الدولار مقابل معظم العملات، اليوم الاثنين، إلى دعم أسعار السلعة، حيث أصبحت المنتجات المقومة بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

يراقب المستثمرون أيضًا عن كثب حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار تناقشها الولايات المتحدة لمواجهة التداعيات الناجمة عن كورونا، والتي من المتوقع أن يتم تمريرها من قبل المشرعين في أقرب وقت هذا الشهر، ويعتقد أنها ستحفز الطلب.