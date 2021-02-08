انخفاض حاد للتبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي

كشفت البيانات الرسمية، الصادرة اليوم الاثنين، عن انخفاض كبير بحجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، خلال عام 2020، الذي شهد ضغوطا مرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. انخفض حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 21.3% مقارنة بعام 2019، ليسجل إجمالي بلغ 218.8 مليار دولار، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية.

وتشير البيانات إلى أن

الصادرات من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 27.9%، لتصل إلى 136.67 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 7.4%، إلى 82.13 مليار دولار.

في غضون ذلك، انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجية لروسيا سنويا إلى 38.5%من 41.6% في العام السابق.

جاء ذلك في عام شهد تراجعا بحركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاما.