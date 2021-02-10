وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في بلاده بشرط

قال إحسان عبد الجبار وزير النفط في العراق، إن بلاده تتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الخام في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط، إذا التزم إقليم كردستان شبه المستقل بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك+.

وأوضح عبد الجبار، في إفادة صحفية في بغداد، اليوم الأربعاء، أنه "يتوقع أن تبلغ الصادرات 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط"، بحسب "رويترز".

وأشار كذلك إلى أنه يتوقع أن "تُبقي أوبك وحلفاؤها سياستهم للإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مؤكدا التزام العراق بسياسة الإنتاج المتبعة".

وأكد الوزير أن "إيران قد تعود إلى سوق النفط إذا ظلت كل الأمور طبيعية"، على حد وصفه دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي بيان لها، أمس الثلاثاء، أكدت وزارة النفط العراقية المضي بخطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، لافته إلى أن "زيادة الإنتاج مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية العالمية".

وقال كريم حطاب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"الوزارة ماضية بخطط إدامة الإنتاج من الحقول النفطية، وأي زيادة في الإنتاج مستقبلاً مرهونة بحاجة وتقبل السوق النفطية العالمية وبما لا يؤثر سلباً عليها في ظل التحديات التي تواجهها".

وشدد على أن "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته (أوبك بلس)، في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ومنتجي النفط في العالم بسبب فيروس كورونا وما سببه من انكماش وركود في الاقتصاد العالمي".