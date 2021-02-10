وزير النفط العراقي يتوقع تأرجح أسعار النفط ما بين 58-63 دولارا خلال عام 2021

أعرب وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يصل سعر برميل النفط نهاية عام 2021 إلى 65 دولاراً.

بغداد- سبوتنيك. وأشار الوزير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن معطيات السوق وتقارير الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى إبقاء أسعار النفط ضمن معدل 58 – 63 دولاراً للبرميل.

وقال الوزير، رداً على سؤال بهذا الصدد، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الأجانب: "علينا الأخذ بعين الاعتبار المنتجين مثل ليبيا وربما إيران مع توازن العناصر الإيجابية، بالإضافة للعناصر السلبية، ونحن لا ننسى أن القطع (التخفيض) التطوعي للسعودية هو فقط لشهرين ولا نتوقع تمديده، واعتقد أن "أوبك" ستحافظ على اتفاقها للتخفيض ضمن الاتفاق الأولي".

وأشار إلى أن كل هذا بالإضافة إلى "معطيات السوق وتقارير منظمة الطاقة الدولية، تشير إلى إبقاء السعر ضمن هذه الحدود ما بين 58 ليصل إلى 63 (دولاراً للبرميل) خلال فترة زمنية محددة، وربما لنهاية السنة قد يتراجع لـ60 دولاراً، ولا نتوقع أن يصل إلى سقف الـ65 دولاراً، ونحن نتمنى بالطبع [أن يصل لهذا الحد]، لكن خلال 2021 سيبقى المعدل ضمن الـ60 دولاراً، ما بين 58 إلى 63".

وقرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها (أوبك+)، في الـ5 من كانون الثاني/يناير الماضي، تخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في شهر شباط/فبراير 2021، وبمعدل 7.05 مليون برميل في آذار/مارس أيضًا، في وقت أكدت في السعودية عن تخفيض طوعي لإنتاجها بمعدل مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.