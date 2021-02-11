يعمل 24 ساعة… "المركزي السعودي" يطلق نظاما جديدا للمدفوعات الفورية

أعلن البنك المركزي السعودي موعد إطلاق نظام المدفوعات الفورية، بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية التي شهدت تفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

ذكرت ذلك بوابة "أرقام" السعودية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البنك المركزي السعودي، أوضح أن النظام الذي سيتم إطلاقه في 21 من فبراير/ شباط الجاري، سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويلات بين البنوك المختلفة طوال أيام الأسبوع وبشكل فوري على مدار 24 ساعة.

ولفت بيان البنك إلى أن نظام المدفوعات الفوري يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، مشيرا إلى أنه يساهم في خفض التكلفة التشغيلية ويوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي.

وتابع: "فور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك".

ويعد النظام الذي يشرف عليه البنك المركزي السعودي خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، ويساهم في تحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

ويمكن النظام الجديد المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المعاملات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال.

ولفت الموقع إلى أنه يساهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.