تسجيل
12:36 GMT13 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بيتكوين

    خبراء عن أول صندوق لبتكوين في البورصة: مفيد للمستثمرين

    © AFP 2021 / NICOLAS TUCAT
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047805198_0:77:3072:1805_1200x675_80_0_0_bf31b27f135c910430bcb2d1fba5fe56.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202102131048100151-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/

    اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن إنشاء صندوق لعملة بتكوين في البورصة خطوة مفيدة للمستثمرين.

    وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد عبر مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في "بيتويس أسيت مانجمينت" عن ترحيبه بهذه الخطوة قائلا: "نحن متحمسون لهذا التطور للصناعة بأكملها، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض المنظم والشفاف لفئة الأصول الجديدة هذه".

    وتمنى هوغان أن يكون هناك قرارات مماثلة بامريكا تجاه إنشاء صناديق لهذه العملة قائلا: "نتطلع إلى اليوم الذي تتطور فيه البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة إلى حالة يمكن فيها إصدار صناديق بتكوين هنا أيضًا".

    وكانت شركة "بيربوس انفيستمينتس" قد أكدت أن منظمي الأوراق المالية الكنديين قد وافقوا على إطلاق صندوق لعملة بتكوين في البورصة، مما يجعل الشركة أول من يحصل على الموافقة التنظيمية في أمريكا الشمالية.

    وقالت الشركة في بيان لها إن الصندوق مصمم لتزويد المستثمرين بالتعرض لأكبر عملة مشفرة في العالم من خلال الاستثمار المباشر في بتكوين المستقرة فعليًا.

    وبينما من المقرر أن يكون هذه هي أول أداة استثمارية لبتكوين التي تم تصنيفها رسميًا على أنها صندوق متداول في البورصة، تفتخر أوروبا بالعديد من منتجات بتكوين المتداولة في البورصة "المدعومة فعليًا" والتي تعمل بشكل فعال تمامًا مثل إي تي إف.

    وعما سيجنيه المستثمرون من هذه الخطوة وبحسب "رويترز" فقد اعتبر خبراء أن موافقة الجهة التنظيمية الرئيسية للأوراق المالية في كندا على إطلاق أول صندوق يتم تداوله في بورصة بتكوين في العالم، سيوفر للمستثمرين إمكانية وصول أكبر إلى العملة المشفرة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا بالتداول.

    وأوضحوا أن المستثمرين كانوا قادرين على تداول بتكوين باستخدام العقود الآجلة في بورصة المشتقات سي إم إي، والآن يمكنهم أيضًا شراء صناديق الاستثمار المغلقة، مثل صندوق بتكوين في بورصة تورنتو.

    من جهته وبحسب موقع "كاليفورنيا فاينانس" قال سوم سيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيربوس إنفيستمينت": إن المنظمين الكنديين شعروا أنه منتج مهم للسوق، والمستثمرون تأكدوا أنهم سيمتلكون هذه الأصول بطريقة أو بأخرى.

    وقال: أعتقد أن المنظمين ربما يدركون أنه من الأفضل وضع ذلك في هيكل منظم بدلاً من هيكل غير منظم، مشيرا إلى أن هيكل "إي تي إف" يعني أنه سيتتبع سعر بتكوين بشكل أفضل من المركبات الأخرى المتاحة، مثل الصناديق المغلقة والأوراق المالية المتداولة بسبب أقساطها التي تصل إلى 70%.

    وأكد أن هذا الهيكل الرسمي يوفر سيولة يومية وعلامة لصانعي السوق، ووظيفتهم الوحيدة هي التأكد من أن سعره وسعر صافي قيمة أصوله مرتبطان بشكل مباشر والتداول على مدار اليوم.

    وقال سيف: "إذا كنت تحتفظ فقط بالعقود الآجلة وتدير العقود الآجلة، فستواجه خطر انخفاض أداء عملات بتكوين بمرور الوقت؛ لأنها تتسع لسعر مستقبلي بدلاً من السعر الحالي، لذا كلما كانت لديك القدرة على الاحتفاظ بالأصل مباشرة فستحصل دائمًا على القيمة الفورية النقية للأصل"، مؤكدا "هذا لا يختلف عن الذهب أو النفط أو أي شيء من هذا القبيل".

    أما إريك بالشوناس المحلل في مؤسسة بلومبرغ إنتليجنس فقد أكد أن "كندا لديها تاريخ طويل في الموافقة على أنواع جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة قبل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لها تاريخ في المتابعة، وبالتالي نعتقد أن هذه أخبار جيدة لآمال بتكوين في الولايات المتحدة".

    يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تتفوق فيها كندا على الولايات المتحدة في الموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة، حيث سبق وأن أطلق الكنديون أول مؤسسة "إي تي إف" على الإطلاق، وأطلقوا أيضًا الأموال المتعلقة بالماريجوانا.

    يذكر أن بتكوين قد حققت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 48975 دولارًا يوم أمس الجمعة، واكتسبت حوالي 63 ٪ حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 1130 ٪ منذ منتصف مارس 2020.

    وقد كشفت شركة تسلة يوم الاثنين أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وستقبلها قريبًا كشكل من أشكال الدفع لسياراتها، في حين أن العملة المشفرة تكتسب قبولًا بين الشركات المالية الرئيسية.

    ووفقًا لتود روزنبلوث، مدير إي تي إف وأبحاث الصناديق المشتركة في سي إف آر إيه ومقرها نيويورك، فإن ثماني شركات بالولايات المتحدة الامريكية قد حاولت منذ عام 2013 إنشاء إي تي إف بتكوين، لكنها لم تنجح.

    وقال روزنبلوث: "بينما يتوقع البعض أن موافقة مؤسسة التدريب الأوروبية الكندية تمهد الطريق لموافقة أمريكية على المدى القريب، نتوقع أن تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة جديدة وقتها لمراجعة بعض الإيداعات الجديدة".

    انظر أيضا:

    خبير يتوقع ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى 100 ألف دولار
    انخفاضات متتالية لسعر "بيتكوين" ويصل إلى 27 ألف و805 دولارا
    سعر "بيتكوين" يسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا
    هل تكون عملة "بيتكوين" بديلا للذهب في المستقبل القريب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    مجلس الوزراء الياباني يعين وزيرا لـ الوحدة
    مجلس الوزراء الياباني يقر منصب وزير للوحدة
    إنفوجرافيك... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك