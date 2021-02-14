مرسيدس تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب عطل

وفي بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة، أن "مرسيدس بنز" تستدعي أكثر من 1.3 مليون سيارة بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ.

يشار إلى أن الشركة الألمانية علمت سابقا بالحادث في أوروبا، عندما أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.

وفتحت الشركة تحقيقا في أكتوبر 2019 ووجدت حالات أخرى مماثلة. في الوقت نفسه، وفقًا لممثل الشركة، لم يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وتخضع عمليات الاستدعاء للمركبات من 2016 إلى 2021 ، بما في ذلك الموديلات CLA و GLA و GLE و GLS و SLC و A و GT و C و E و S و CLS و SL و B و GLB و GLC و G. K ، كما أعلنت Daimler Vans استدعاء سيارتي Metris 2016-2020 و 2019-2020 Sprinter.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت مرسيدس إنها ستبلغ مالكي السيارات وستحدث البرنامج مجانا. من المتوقع أن يبدأ السحب في السادس من أبريل، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".