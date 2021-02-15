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    شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط

    النفط يبلغ ذروة ارتفاعاته في 13 شهرا بفعل مخاوف من توتر في الشرق الأوسط

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    ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا.

    وأرجعت وكالة "رويترز" هذا الارتفاع إلى أنه يعود إلى تحفيز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيز أمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

    حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة
    © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
    هبوط أسعار النفط بعد توقعات "أوبك" بانخفاض الطلب

    وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير/كانون الثاني 2020.

    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2 بالمئة إلى 60.75 دولار للبرميل.

    ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير/كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة.

    وكسبت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

    ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله في وقت متأخر الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" في اليمن المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.

    وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية "الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر".

    وأضاف "لكن الصعود أيضا مدفوع بتنامي الآمال بأن تحفيز أمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود".

    وقال سايتو إن خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولارا المهم.

    ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول إنجاز تشريعي كبير خلال فترة رئاسته يوم الجمعة، إذ لجأ إلى مجموعة من المسؤولين المحليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدة بشأن خطة لتخفيف تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

    وصعدت أسعار النفط على مدى الأسابيع الأخيرة أيضا إذ شحت الإمدادات، مما يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك +.

    انفجار صهريج نفط في دير الزور
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    دراسة: الدول النفطية تخسر 13 تريليون دولار حتى 2040

    وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "علاوة على ذلك، فإن قوة أسواق الأسهم العالمية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة".

    وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين إذ تعزز عمليات توزيع ناجحة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عالميا الآمال في تعاف اقتصادي سريع في ظل دعم مالي جديد من واشنطن.

    وقال يوشيدا إن أسعار الخام قد تتجه إلى 70 دولارا للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض التكلفة مع تيسير مالي في أنحاء العالم وتوزيع سريع للقاحات وشح الإمدادات من أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

    انظر أيضا:

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    هبوط أسعار النفط بعد توقعات "أوبك" بانخفاض الطلب
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