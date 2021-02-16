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    البيتكوين

    بتكوين تخترق حاجز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى في التاريخ

    © AFP 2021 / KAREN BLEIER
    اقتصاد
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    اخترقت عملة "بتكوين" الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ50 ألف دولار أمريكي، للمرة الأولى في التاريخ.

    صعدت عملة بتكوين فوق 50 ألف دولار إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Dado Ruvic
    مستوى قياسي جديد.. بتكوين تتجاوز عتبة الـ 48 ألف دولار

    ووصلت بتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50 ألف دولار، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 3.9 بالمئة عند 49891 دولارا.

    وارتفعت العملة المشفرة 72 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

    يذكر أن بنك نيويورك ميلون، وهو أقدم بنك في أمريكا ومزود حفظ رئيسي، صرح أنه سيوفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.

    وأوضح البنك أنه سيبدأ في تمويل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مشيرا إلى أن الشركة ستسمح في النهاية للأصول المشفرة بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية والأسهم.

    وفي بيان صادر عن البنك، قبل أيام، أكد رومان ريجلمان، الرئيس التنفيذي لخدمة الأصول ورئيس الخدمات الرقمية في البنك، أنه يفتخر بكون بنكه أول بنك عالمي يعلن عن خطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية".

    وقال: "إن تزايد طلب العملاء على الأصول الرقمية، ونضج الحلول المتقدمة، وتحسين الوضوح التنظيمي يمثل فرصة هائلة لنا لتوسيع عروض خدماتنا الحالية إلى هذا المجال الناشئ".

    وكان إيلون موسك، مؤسس شركة "تسلا" قد أعلن أنه لن يرفض الحصول على الأجر بعملة بتكوين، تعليقا على تغريدة أبدت رأيا مماثلا للكاتب بن ميزريش الشهير.

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