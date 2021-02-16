وزيرة الاستثمار المصرية: غلق الاكتتاب في "سيولة" قبل موعده دليل تميز

قالت هالة السعيد وزيرة الاستثمار المصري إن غلق الاكتتاب في صندوق "سيولة" قبل موعده بأكثر من 20 يوما دليل تميز.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار المصرية نشره موقع "مصراوي"، فقد أعلنت الوزارة غلق باب الاكتتاب في صندوق "سيولة"، وهو صندوق شركة "إن آي كابيتال" النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي؛ بحجم إصدار يتخطى المليار و75 مليون جنيه.

وقال البيان إن غلق باب الاكتتاب جاء قبل موعده المحدد، في 10 مارس/ آذار المقبل، معللا: "نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته فترة الاكتتاب".

يشار إلى أن باب الاكتتاب في الصندوق كان قد تم فتحه، يوم الأحد الموافق 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحجم إصدار مستهدف 50 مليون جنيه، وتلقّت شركة إن آي كابيتال طلبات أدت إلى تغطية الإصدار بأكثر من 21 ضعف الحجم المستهدف للصندوق، وفقا للبيان.

ويتم وفقا للبيان ابتداءً من غدٍ فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد اليومي في وثائق صندوق "سيولة" عن طريق شركتي "عربية أون لاين" و"مباشر" للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى شركة "إن آي كابيتال" للمؤسسات الكبرى.

وأكد البيان أن الوزيرة المصرية تعتبر النجاح الهائل الذي حققته شركة "إن آي كابيتال"- الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي- في طرح صندوق "سيولة" كصندوقها النقدي الأول دليل على تميز أدائها، ونمو الدور الذي تقوم به في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

واعتبر أن طرح هذا النوع من المنتجات الاستثمارية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة وسندات الحكومة، مما من شأنه أن يحفز عملية التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن شركة "إن آي كابيتال" تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، تهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتقدم شركة "إن آي كابيتال" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة.