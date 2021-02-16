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    7 أخطاء شائعة في شراء السندات

    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    اقتصاد
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    عادة ما يفكر المستثمرون الأفراد، الذين يبحثون عن دخل أو الحفاظ على رأس المال في إضافة سندات إلى محافظهم الاستثمارية، يقعون لسوء الحظ، من دون يدركوا معظم المستثمرين المخاطر المحتملة المصاحبة للاستثمار في أداة الدين.

    ويقدم موقع "إنفستينغ بيديا" الاقتصادي المتخصص أكثر 7 أخطاء شيوعًا، والتي يتم ارتكابها والمشكلات التي يغفل عنها المستثمرون ذوو الدخل الثابت.

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    أساسيات السندات
    تشمل أدوات الدين السندات الثابتة والمتغيرة، والسندات، والأوراق المالية، وشهادات الإيداع، والكمبيالات. وعادة تستخدم الحكومات والشركات هذه المنتجات لجمع الأموال لتمويل الأنشطة والمشاريع.

    حيث يمكن أن تتخذ سندات الدين أشكالاً عديدة. ويمكن للبعض أن يقدم معدل عائد مرتفع ولكن يجب على حامله أيضًا تحمل مخاطر عالية.

    ويُعرف أولئك الذين يصدرون السندات بالمصدرين وبينما يعرف المستثمر الذي يشتري السند بأنه هو حامل السند، حيث يعمل حاملوا السندات كمقرض وسيتلقون دفعة فائدة مقابل إقراض الأموال، كما يعد بائع الورقة المالية بالسداد للمقرض في تاريخ استحقاق آجل.

    وتشمل السمات المهمة الأخرى لسندات الدين ما يلي:

    ●       معدل القسيمة: معدل الفائدة الواجب دفعه على السند.

    ●       تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي سيتم فيه استرداد السند.

    ●       أحكام الاستدعاء: الخطوط العريضة للخيارات التي قد تضطر الشركة إلى إعادة شراء الدين في تاريخ لاحق.

    ●       معلومات الاتصال: من المهم بشكل خاص معرفتها بسبب المخاطر العديدة التي يمكن أن ترتبط بهذه الميزة. فعلى سبيل المثال، افترض أن أسعار الفائدة انخفضت بشكل حاد بعد شراء السند. الخبر السار هو أن سعر حيازتك سيرتفع؛ النبأ السيئ هو أن الشركة التي أصدرت الدين قد تكون الآن قادرة على الدخول في السوق، وتعويم سند آخر وجمع الأموال بسعر فائدة أقل ثم استخدام العائدات لإعادة الشراء أو استدعاء السندات الخاصة بك. في العادة، ستقدم لك الشركة قسطًا صغيرًا لبيع الورقة النقدية لهم قبل الاستحقاق. لكن أين يتركك ذلك؟ بعد استدعاء سندك، قد تكون مدينًا بالتزامات ضريبية كبيرة على مكاسبك، ومن المحتمل أن تضطر إلى إعادة استثمار الأموال التي تلقيتها بسعر السوق السائد، والذي ربما يكون قد انخفض منذ استثمارك الأولي.

    وجاءت أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها المستثمرون في السندات على النحو التالي:

    1- تجاهل تحركات أسعار الفائدة
    أسعار الفائدة وأسعار السندات لها علاقة عكسية. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات، والعكس صحيح. هذا يعني أنه في الفترة التي تسبق استرداد السند في تاريخ استحقاقه، سيختلف سعر الإصدار بشكل كبير مع تذبذب أسعار الفائدة. كثير من المستثمرين لا يدركون ذلك.

    هل هناك طريقة للحماية من تقلب الأسعار هذا؟

    حسب خبراء المال في شركة إيفست للتداول أون لاين الجواب هو لا. التقلب أمر لا مفر منه. لهذا السبب، يجب أن يكون المستثمرون ذوو الدخل الثابت، بغض النظر عن طول فترة استحقاق السندات التي يمتلكونها، على استعداد للاحتفاظ بمراكزهم حتى التاريخ الفعلي للاسترداد. إذا كان عليك بيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، فقد ينتهي بك الأمر بفعل ذلك بخسارة مؤكدة إذا تحرك سعر الفائدة ضدك.

    2- عدم ملاحظة حالة المطالبة
    لم يتم إصدار جميع السندات على قدم المساواة. فهناك سندات رفيعة المستوى، غالبًا ما تكون مدعومة بضمانات (مثل المعدات) والتي يتم منحها أول مطالبة بأصول الشركة في حالة الإفلاس والتصفية. هناك أيضًا سندات ثانوية، والتي لا تزال تحتل مرتبة متقدمة على الأسهم العادية من حيث تفضيل المطالبة، ولكنها أقل من حامل الدين الأكبر. من المهم أن تفهم نوع الدين الذي تملكه، خاصة إذا كانت المشكلة التي تشتريها مضاربة بأي شكل من الأشكال.

    وفي حالة الإفلاس، يكون لمستثمري السندات الحق الأول في المطالبة بأصول الشركة. بعبارة أخرى، من الناحية النظرية على الأقل، لديهم فرصة أفضل في أن تصبح كاملة إذا توقفت الشركة الأساسية عن العمل.

    ولتحديد نوع السند الذي تملكه، تحقق من الشهادة إن أمكن. من المحتمل أن تقول عبارة "ملاحظة كبرى"، أو تشير إلى حالة السند بطريقة أخرى في المستند. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون الوسيط الذي باعك السند قادرًا على تقديم تلك المعلومات. إذا كان السند إصدارًا أوليًا، فيمكن للمستثمر أن ينظر في المستندات المالية للشركة الأساسية، مثل 10-K أو نشرة الإصدار.

    مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.
    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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    3- على افتراض أن الشركة سليمة
    لا يكفي فقط انك تمتلك سندًا أو لأنه يحظى بتقدير كبير في مجتمع الاستثمار ان يضمن أنك ستربح أرباحًا أو أنك سترى السند مستردًا. ومن ناحية أخرى، يبدو أن المستثمرين يأخذون هذه العملية كأمر مسلم به.

    ولكن بدلاً من افتراض أن الاستثمار سليم، يجب على المستثمر مراجعة البيانات المالية للشركة والبحث عن أي سبب لن يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

    يجب أن ينظروا عن كثب في بيان الدخل ثم يأخذون رقم صافي الدخل السنوي ويضيفون الضرائب، والاستهلاك، وأي رسوم أخرى غير نقدية. سيساعدك هذا على تحديد عدد المرات التي يتجاوز فيها هذا الرقم رقم خدمة الدين السنوي. فمن الناحية المثالية، يجب أن يكون هناك تغطية مرتين على الأقل من أجل الشعور بالراحة أن الشركة ستتمتع بالقدرة على سداد ديونها.

    4- سوء تقدير تصور السوق
    وكما ذكر أعلاه، يمكن أن تتقلب أسعار السندات. أحد أكبر مصادر التقلبات هو تصور السوق للإصدار والمصدر. إذا كان المستثمرون الآخرون لا يحبون الإصدار أو يعتقدون أن الشركة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو إذا تعرض المصدر لضربة لسمعته، فإن سعر السند سينخفض من حيث القيمة. العكس هو الصحيح إذا نظرت وول ستريت إلى المصدر أو القضية بشكل إيجابي.

    نصيحة جيدة لمستثمري السندات ومستمري شراء الأسهم عبر النت وهي إلقاء نظرة على الأسهم العادية للمُصدر لمعرفة كيف يُنظر إليها. إذا لم يعجبه، أو كان هناك بحث غير مواتٍ في المجال العام حول حقوق الملكية، فمن المحتمل أن يمتد وينعكس على سعر السند أيضًا.

    5- عدم التحقق من التاريخ
    من المهم أن يقوم المستثمر بالقاء نظرة في التقارير السنوية القديمة ويراجع الأداء السابق للشركة لتحديد ما إذا كان لديها تاريخ في الإبلاغ عن أرباح متسقة. وعليه يجب التحقق من أن الشركة سددت جميع مدفوعات الفوائد والضرائب والتزامات خطة التقاعد في الماضي.

    كذلك وعلى وجه التحديد، يجب على المستثمر المحتمل قراءة قسم مناقشة وتحليل إدارة الشركة (MD &A للحصول على هذه المعلومات. اقرأ أيضًا بيان الوكيل - فهو أيضًا سيوفر أدلة حول أي مشاكل أو عدم قدرة الشركة في الماضي على سداد المدفوعات. قد يشير أيضًا إلى المخاطر المستقبلية التي قد يكون لها تأثير سلبي على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها أو خدمة ديونها.

    الهدف من هذا التكليف هو اكتساب قدر من الراحة لأن الرابطة التي تحملها ليست نوعًا من التجارب. بمعنى آخر، تحقق من أن الشركة قد دفعت ديونها في الماضي، وبناءً على أرباحها السابقة والمتوقعة، فمن المرجح أن تفعل ذلك في المستقبل.

    © REUTERS / Lucas Jackson
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    6- تجاهل اتجاهات التضخم
    عندما يسمع مستثمرو السندات تقارير عن اتجاهات التضخم، فإنهم بحاجة إلى الانتباه. يمكن للتضخم أن يقضي على القوة الشرائية المستقبلية للمستثمر ذي الدخل الثابت بسهولة تامة.

    فعلى سبيل المثال، إذا كان التضخم ينمو بمعدل سنوي يبلغ أربعة في المائة، فهذا يعني أنه سيتطلب كل عام عائدًا أكبر بنسبة أربعة في المائة للحفاظ على نفس القوة الشرائية. هذا مهم، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون السندات بمعدل التضخم أو أقل منه، لأنهم يضمنون في الواقع أنهم سيخسرون المال عند شراء الورقة المالية.

    وبالطبع، فإن هذا لا يعني أن المستثمر لا ينبغي أن يشتري سندات ذات عائد منخفض من شركة عالية التصنيف. لكن يجب على المستثمرين أن يفهموا أنه من أجل الدفاع ضد التضخم، يجب عليهم الحصول على معدل عائد أعلى من الاستثمارات الأخرى في محافظهم مثل الأسهم العادية أو السندات ذات العائد المرتفع.

    7- عدم التحقق من السيولة
    قد توفر المنشورات المالية وبيانات السوق / خدمات التسعير والوسطاء والموقع الإلكتروني للشركة معلومات حول سيولة القضية التي تمتلكها. وبشكل أكثر تحديدًا، قد يقدم أحد هذه المصادر معلومات حول نوع حجم تداول السندات على أساس يومي.

    وهذا هام لأن حاملي السندات يحتاجون إلى معرفة أنهم إذا أرادوا التخلص من مراكزهم، فإن السيولة الكافية ستضمن وجود مشترين في السوق على استعداد لتحملها. وبشكل عام، تميل أسهم وسندات الشركات الكبيرة جيدة التمويل إلى أن تكون أكثر سيولة من الشركات الصغيرة. السبب في ذلك بسيط - يُنظر إلى الشركات الأكبر على أنها تتمتع بقدرة أكبر على سداد ديونها.

    هل هناك مستوى معين من السيولة موصى به؟ لا. ولكن إذا كان يتم تداول الإصدار يوميًا بكميات كبيرة، ويتم تداوله من قبل شركات السمسرة الكبيرة وله انتشار ضيق إلى حد ما، فمن المحتمل أن يكون هذا الإصدار مناسبًا.

    انظر أيضا:

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    سندات دولارية, إصدار سندات, سوق السندات, أسهم وسندات, سندات, البورصة, بورصة
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