متأثرا بموجة صقيع أضعفت الإنتاج... سعر خام برنت يتجاوز عتبة الـ 64 دولارا للبرميل

ارتفع سعر خام برنت، وسط تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الظروف الجوية، فوق 64 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 22 كانون الثاني/يناير 2020، وفقا لبيانات التداول، اليوم الأربعاء.

موسكو - سبوتنيك. واعتبارًا من الساعة 11:03 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل لمزيج نفط بحر الشمال برنت بنسبة 0.99 بالمئة إلى 63.98 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر آذار/مارس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.82 بالمئة إلى 60.52 دولار للبرميل.

ومن ثم تخطى سعر خام برنت 64.03 دولار للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي هو إجراءات تحالف "أوبك+"، بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد الخام.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، وافقت بعض دول "أوبك+" على خفض الإنتاج في شباط/فبراير وآذار/ مارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميًا، منها مليون برميل في السعودية. كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه خفضت منظمة "أوبك"، بوقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، إلى 5.8 مليون برميل يوميا.