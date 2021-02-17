خبير يتوقع وصول عملة "بيتكوين" إلى 75 ألف دولار

توقع المدير التنفيذي لشركة "إنترماركت استراتيجي" أشرف العايدي، أن الهدف الجديد لسعر "بيتكوين" بعد تجاوزها حاجز الـ50 ألف دولار، هو سعر الـ75 ألف دولار.

وقال العايدي في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إن القيمة السوقية لبيتكوين تقترب من تريليون دولار.

خبير محذرا المستثمرين: لا تضعوا أكثر من 5% من استثماراتكم في بيتكوين https://t.co/vAljAddbWc #العربية — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) February 17, 2021

وتوقع أن يكون "الهدف الجديد لسعر "بيتكوين" بعد تجاوزها حاجز الـ50 ألف دولار، هو سعر الـ75 ألف دولار".

ولكنه أشار إلى أن سعر بيتكوين سوف يتراجع على أقل تقدير بنسبة 15% في الفترة القريبة.

وأوضح أن "هذه العملة هي الظاهرة الوحيدة في السوق التي من الممكن أن تهوي 15 و30% في يوم واحد ثم ترتفع 15 و40% في اليوم الثاني".

كما حذر المستثمرين فيها بقوله "لا تضعوا أكثر من 5% من استثماراتكم في بيتكوين".

وكانت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" قد واصلت صعودها وتسجيلها رقما قياسيا ليصل سعرها إلى أكثر من 50 ألف دولار.

وطرح الارتفاع الجنوني في سعر عملة بيتكوين تساؤلات بشأن مستقبل العملات الرقمية، في ظل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.