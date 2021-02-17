صحيفة تتحدث عن خطط السعودية لمرحلة ما بعد تعافي أسعار النفط

قال مستشارون للمملكة العربية السعودية، إن الرياض تخطط لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، بعد خفضه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى تنامي الثقة في تعافي أسعار النفط.

فاجأت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسواق النفط، الشهر الماضي، عندما قالت إنها ستخفض من جانب واحد، مليون برميل يوميا من إنتاج الخام في فبراير/ شباط ومارس/ آذار في محاولة لرفع الأسعار.

لكن المستشارين قالوا إن المملكة تعتزم إعلان التراجع عن تلك التخفيضات عندما يجتمع تحالف منتجي النفط الشهر المقبل، في ضوء التعافي الأخير في الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن المقرر ألا تبدأ زيادة الإنتاج حتى أبريل/ نيسان، بالنظر إلى أن السعوديين قد التزموا بالفعل بالتخفيضات حتى شهر مارس/ آذار، وفقا للصحيفة.

وحذر المستشارون من أن الخطط قد يتم عكسها إذا تغيرت الظروف، ولم يتم نقل نية السعودية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، حسبما قالت المصادر ومندوبو المنظمة.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر اليوم الأربعاء: "نحن في مكان أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام، لكن يجب أن أحذر مرة أخرى من التراخي. عدم اليقين مرتفع للغاية، وعلينا أن نكون حذرين جدا".