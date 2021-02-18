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    بتكوين

    الدولار يلقى الدعم... و"بتكوين" تقترب من 53 ألف دولار

    © REUTERS / DADO RUVIC
    اقتصاد
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    سجل الدولار، اليوم الخميس 18 فبراير/شباط، تداولات عند أقل بقليل من ارتفاعات بلغها في الآونة الأخيرة.

    وجاء ذلك، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين، إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد بوتيرة أسرع من نظرائه.

    بيتكوين
    © REUTERS / Benoit Tessier/File Photo
    خبير يتوقع وصول عملة "بيتكوين" إلى 75 ألف دولار

    وجرى تداول بتكوين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ 52 ألفا و640 دولارا، الذي بلغته أثناء الليل، فيما يحفز ارتفاعها البالغ 85 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

    وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأمريكية على تحقيق انتعاش قوي في يناير/كانون الثاني، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين أيضا مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.

    ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء لحشد الدعم للخطة.

    في غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.

    ونزل مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 90.748 اليوم الخميس في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة أثناء الليل و0.4 بالمئة يوم الثلاثاء.

    وربح المؤشر نحو واحد بالمئة منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض سبعة بالمئة تقريبا في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 89.206 في أوائل يناير كانون الثاني.

    وربح اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2065 دولار، بعد أن نزل 0.5 بالمئة أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.

    واستقر الدولار تقريبا عند 105.735 ين عقب تراجعه أمس الأربعاء، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 106.225.

    وجرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأمريكية وبلغ مستوى مرتفعا جديدا مقابل اليورو عند 86.70 بنس. والإسترليني أفضل العملات أداء بين عملات مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار هذا العام.

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