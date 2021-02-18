أسعار الذهب تنخفض في السعودية وعيار 21 يتراجع أكثر من ريالين

سجلت أسعار الذهب في السعودية تراجعا خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، على وقع التراجع العالمي للمعدن الأصفر.

غرام الذهب عيار 24 سجل في المملكة 214 ريالًا (57.07 دولار)، وذلك مقارنة بحوالي 216.54 ريال (57.74 دولار)، في تعاملات أمس.

كما تراجع سعر عيار 21 الأكثر تداولا في السعودية ودول عربية أخرى إلى 187.25 ريال (49.93 دولار)، مقابل سعره أمس والذي بلغ نحو 189.47 ريال (50.53 دولار) للغرام، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

أما الذهب عيار 18 فقد وصل سعر الغرام منه إلى حوالي 160.50 ريال (42.80 دولار)، متراجعا عن 162.40 ريال (43.31 دولار)، أمس.

وأمس الأربعاء، سجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 126.31 ريال (33.68 دولار)، لينخفض صباح اليوم الخميس إلى 124.84 ريال (33.29 دولار).

وأخيرا، سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6660 ريالا (1776 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 غرامات من عيار 21) نحو 1498.03 ريال (399.47 دولار).