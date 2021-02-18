أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع

عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، ارتفاعها، بقيمة بلغت 3 جنيهات بسعر الغرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، انخفاضا، خلال التعاملات، بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات بسعر الغرام الواحد دون المصنعية، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وسجل سعر الذهب في مصر، اليوم، عيار 21 نحو 782 جنيها، وعيار 18 نحو 670 جنيها، وعيار 24 نحو 892 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6240 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط 2021.

ووقعت الحكومة المصرية 10 عقود مع 4 شركات مختلفة ما بين محلية وأجنبية بهدف التنقيب عن الذهب.

جاء توقيع تلك العقود لاستغلال 17 قطاعا جديدا للبحث والتنقيب عن الذهب، بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وشمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات في الصحراء الشرقية.