معامل السيارات في المكسيك تخفض الإنتاج بسبب نقص توريدات الغاز الأمريكي

خفضت معامل شركات "فولكس فاغن"، "جنرال موتورز"، "مازدا"، "هوندا"، "فورد"، و"أودي" في المكسيك إنتاجها بسبب نقص واردات الغاز الطبيعي من ولاية تكساس الأمريكية، واضطر عدد من المعامل لوقف الإنتاج.

ميخيكو– سبوتنيك. قال ممثلو شركة "جنرال موتورز"، التي أوقفت عمل معملها المكسيكي لصحيفة "ميلينيو": "سنبحث استئناف العمل بعد أن يتم استئناف المستوى الأمثل لإمدادات الغاز ".

هذا وبدأت المشاكل في معامل المكسيك، بما فيها منتجي السيارات، بسبب وقف إمدادات الغاز الأمريكي القادم من ولاية تكساس، الذي تضرر بشكل كبير بسبب الطقس ومنع تصدير الوقود حتى 21 شباط/ فبراير.