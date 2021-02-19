تسجيل
15:34 GMT19 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي، جو بايدن

    خطة إنفاق تاريخية... هل يقود بايدن الاقتصاد الأمريكي إلى أزمة غير مقصودة؟

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048096395_0:310:2901:1942_1200x675_80_0_0_0b6d3117650839164b0aeff7d88bf6d7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202102191048154026-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%A9/

    قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن المخاوف من أن التضخم قد يخرج عن نطاق السيطرة بسبب حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة المبالغ فيها.

    تختلف حجتها مع منتقدي حزمة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول هؤلاء إن المبلغ مفرط، ومن بين أولئك؛ اقتصاديون ديمقراطيون أثاروا أيضا مخاوف بشأن احتمال ارتفاع الأسعار.

    الليرة التركية و الدولار
    © REUTERS / Murad Sezer
    الدولار يتكبد خسائر بعد بيانات الوظائف الأمريكية والإسترليني يرتفع

    تبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس باراك أوباما في عام 2009، بحسب بوابة "أرقام" المالية السعودية.

     خطة بايدن عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول، تعني أن أمريكا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية في البلاد.

    كل ذلك يدفع البعض للتحذير من أنه في حال تخطي أزمة "كوفيد" ستكون البلاد عائمة على بحر من السيولة يدفع الاقتصاد إلى الفوران، وفي هذه الحالة يرتفع التضخم بشكل كبير حيث يزداد الطلب ويقل المعروض، وهو أمر قد يكون له تداعيات سلبية بعد ذلك على الاقتصاد.

    وقالت جوبيناث في تدوينة إنها قدرت أنه مع المبلغ الكامل للتحفيز، فإن التضخم "سيصل إلى نحو 2.25% عام 2022، وهو ما لا يدعو للقلق"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

    وزارة الخزانة الأمريكية
    © AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS
    عجز الميزانية الأمريكية يزداد في يناير بـ165 مليار دولار

    حث بعض الاقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة الأسبق، لاري سمرز، على توخي الحذر، قائلين إن الإنفاق الزائد يمكن أن يؤدي إلى دوامة تضخمية سيجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في السيطرة عليها.

    سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية، فيما سيدفع زيادة أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في اقتصاد غارق بالفعل في الديون وسط جائحة فيروس كورونا.

    وأشارت جوبيناث إلى المخاوف بشأن الاقتصاد المحموم الذي يمكن أن يدفع التضخم أعلى بكثير من منطقة الراحة لمحافظي البنوك المركزية، لكنها قالت إن الأدلة من العقود الأربعة الماضية تجعل ذلك غير مرجح.

    في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، بالكاد تجاوز التضخم السنوي في الولايات المتحدة المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، وفي ديسمبر/ كانون الأول، كان المعدل 1.3 في المئة فقط.

    مبنى الكونغرس في واشنطن
    © Fotolia / trekandphoto
    10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون حزمة بديلة لمواجهة الوباء

    وقالت جوبيناث إن المساعدات الحكومية ستدفع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة من خمسة إلى ستة في المئة على مدى ثلاث سنوات، وهو ما سيعوض انكماشا بنسبة 3.5 في المئة في 2020.

    دعم صندوق النقد الدولي باستمرار وجود خطة تحفيز أمريكية كبيرة للتعافي من الركود الناجم عن "كوفيد 19" والتي تركت الملايين عاطلين عن العمل.

    وكررت وزيرة الخزانة الأمريكية، والتي كانت رئيسة للاحتياطي الفيدرالي سابقا، جانيت يلين، في وقت متأخر من يوم الخميس، وجهة نظر الإدارة بأن "ثمن القيام بالقليل هو أعلى بكثير من ثمن القيام بشيء كبير".

    أشارت يلين إلى أن التضخم كان منخفضًا للغاية منذ أكثر من عقد، وعلى الرغم من أنه لا يزال يمثل خطرا "إلا أنه يمثل خطرا لدى الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الأدوات للتعامل معها".

    على جانب آخر، يرى البعض أن الفوران الاقتصادي ما زال بعيدا، فحتى عندما كان معدل البطالة 3.7% في عام 2019، لم يكن هناك أي مؤشر على الإطلاق على هذا الفوران، كما أن عبء خدمة الدين الأمريكي منخفض تاريخيا في السنوات الأخيرة بسبب استقرار الاقتصاد في العقود الأخيرة.

    انظر أيضا:

    الكونغرس الأمريكي يقر تخصيص 900 مليار دولار لقطاعي الصحة والاقتصاد لمواجهة "كورونا"
    انخفاض أسعار الذهب إثر إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات اقتصادية
    بايدن يقدم خطة دعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    بندقية إيه كيه 19
    معلومات عن بندقية "إيه كيه - 19" الروسية الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك