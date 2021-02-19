بيتكوين يخترق حاجز الـ55 ألف دولار أمريكي

وصل سعر عملية بيتكوين، العملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية، اليوم الجمعة 19 فبراير/شباط، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

موسكو – سبوتنيك. وأظهر التداول أن عملة بيتكوين اخترقت لأول مرة حاجز الـ55 ألف دولار أمريكي، اليوم الجمعة.

وعلى منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، ارتفع حجم تداول بيتكوين بنسبة 6.2% إلى 55.180 دولار، ابتداء من الساعة 18:54 بتوقيت غرينتش.

وكانت عملة بيتكوين قد ارتفعت سابقًا إلى 55285 دولارًا، وفقًا لبوابة "كوين ماركت كاب" الاقتصادية، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، والتي رصدت أيضا أن سعر بيتكوين يرتفع الآن بنسبة 6.5 في المئة إلى 55200 دولار.