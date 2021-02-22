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    مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020

    خبراء: توقعات بانتعاش محدود لخام النفط الصخري وتحسن الأسعار

    © AP Photo / Eric Gay
    اقتصاد
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    توقع عدد من الخبراء، اليوم الاثنين 22 فبراير/شباط، بانتعاش محدود لخام النفط الصخري، وتحسن للأسعار.

    وترى منظمة أوبك وشركات النفط الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن انتعاش الامدادات من صناعة النفط الصخري سيكون محدودا هذا العام، إذ يعمل كبار المنتجين الأمريكيين على تثبيت الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار وهو قرار سيفيد منظمة أوبك وحلفاءها.

    مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
    © AP Photo / Sue Ogrocki
    ارتفاع أسعار النفط مع بدء عودة الإنتاج ببطء في الولايات المتحدة

    وخلال الشهر الجاري، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للخام المحكم الأمريكي لعام 2021، وأصبحت تتوقع أن ينخفض الإنتاج بواقع 140 ألف برميل يوميا إلى 7.16 مليون برميل في اليوم.

    وتتوقع الحكومة الأمريكية انخفاض إنتاج الخام الصخري في مارس/آذار، بنحو 78 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

    وصدرت توقعات أوبك قبل موجة البرد القارس، التي اجتاحت ولاية تكساس، مصدر 40 في المئة من الإنتاج النفطي الأمريكي، وأغلقت آبارا وقلصت الطلب من مصافي التكرير في المنطقة.

    وتقول مصادر في منظمة أوبك إن عدم زيادة الإمدادات من النفط الصخري، قد تيسر مهمة أوبك وحلفائها في توجيه السوق.

    وقال أحد مصادر أوبك طالبا عدم الكشف في هذا التقرير عن هويته "من المنتظر أن يكون هذا هو الحال. غير أنني لا أعتقد أن هذا العامل ستكون له صفة الدوام".

    ورغم أن بعض الشركات الأمريكية أقدمت على زيادة أعمال الحفر، فمن المتوقع أن يبقى الإنتاج تحت ضغط في وقت تخفض فيه الشركات الإنفاق لتقليل ديونها وزيادة عوائد مساهميها.

    كذلك يخشى منتجو النفط الصخري أن تواجه أوبك زيادة الإنتاج بخطوات سريعة من جانبها، لزيادة المعروض النفطي في الأسواق.

    قال دوغ لولر، الرئيس التنفيذي لشركة تشيزابيك إنرجي، رائدة النفط الصخري في مقابلة هذا الشهر: "في هذا العهد الجديد يتطلب النفط الصخري توجها مختلفا. فهو يستلزم مزيدا من الانضباط والمسؤولية فيما يتعلق بتوليد السيولة لأصحاب المصالح وحملة الأسهم".

    وسيكون هذا الفكر موضع ترحيب من جانب أوبك، التي خاضت تجربة مزعجة عندما انخفضت أسعار النفط، وشهدت الأسواق وفرة عالمية في المعروض في 2014-2016 بفعل عوامل منها ارتفاع إنتاج النفط الصخري.

    وأدى ذلك إلى تكوين تكتل أوبك+، الذي بدأ خفض الإنتاج في 2017.

    والآن أصبحت أوبك+ بصدد التراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية، التي طبقتها في العام الماضي مع انهيار الأسعار والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

    وسيلتقي أعضاء هذا التحالف في الرابع من مارس/آذار المقبل لتدارس الطلب.

    لكن التكتل لا يرى في الوقت الحالي أن التاريخ يعيد نفسه.

    تقلب أسواق النفط في أعقاب الإعصار هارفي
    © AFP 2021 / Pierre-Henry DESHAYES
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    قال مندوب آخر في أوبك "النفط الصخري الأمريكي هو الإمدادات الرئيسية من خارج أوبك في السنوات العشر الأخيرة أو يزيد".

    وتابع بقوله "إذا كان هذا القيد على النمو متوقعا فأنا لا أرى أي مخاوف لأن المنتجين الآخرين بوسعهم تلبية أي نمو في الطلب".

    إلا أن أوبك لا تتعجل فتح صنابير النفط وزيادة المعروض. فقد قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في 17 فبراير/شباط إن على منتجي النفط أن يحافظوا على حذرهم الشديد.

    عادة ما يستجيب إنتاج النفط الصخري بسرعة لتحركات الأسعار، وقد بلغ سعر الخام الأمريكي هذا الشهر أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2020 متجاوزا 60 دولارا للبرميل.

    ورغم أن شركات النفط الصخري أضافت المزيد من الحفارات في الأسابيع الأخيرة فإن انتعاشا فاترا في الطلب وضغوطا من المستثمرين لتقليص الديون، منعت هذه الشركات من الاندفاع إلى استكمال حفر الآبار الجديدة.

    وقال ستيفن برينوك من شركة الوساطة بي.في.إم. أويل أسوشييتس "عند هذا المستوى السعري، يحقق أي إنتاج نفطي ربحا ولا سيما الشريحة الصخرية الأمريكية مرتفعة التكاليف نسبيا".

    وأضاف برينوك "مع ذلك ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على النمو فإن إنتاج النفط المحكم الأمريكي أبعد ما يكون عن المظهر الساحر الذي اكتسى به قبل جائحة كوفيد".

    وفي الآونة الأخيرة، قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة ناتشورال ريسورسيز الرائدة في إنتاج النفط الصخري إنه يتوقع أن تزيد شركات صغيرة إنتاجها غير أن إجمالي الإنتاج الأمريكي سيظل بين الاستقرار والزيادة بنسبة واحد في المئة حتى عند سعر 60 دولارا للبرميل.

    وسيكون لموجة البرد القارس التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، آثار سلبية شديدة على إنتاج النفط والغاز، إذ ستواجه الشركات ضرورة التعامل مع معدات متجمدة ونقص الكهرباء اللازمة لإدارة أنشطتها.

    ويوم الخميس الماضي، قالت شركة كونوكو فيليبس أكبر الشركات الأمريكية المستقلة إن أغلبية إنتاجها من تكساس لا يزال متوقفا.

    أوبك
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky . أوبك
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    لكن المحللين لدى بنك جيه.بي مورغان قالوا في تقرير صدر يوم 18 فبراير/شباط الجاري، إن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى انتعاش أسرع للنفط الصخري.

    وقال البنك مشيرا إلى الإنفاق على أعمال الحفر "ما دام لدى الشركات رصيد كاف لاستكماله من الآبار التي تم حفرها، ولم يبدأ الاستخراج منها فينبغي أن تكون قادرة على زيادة الإنتاج بسهولة في الوقت، الذي تحافظ فيه على الإنفاق الاستثماري تحت السيطرة".

    وتشير التوقعات لعام 2022، مثل توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى مزيد من النمو في الإمدادات الأمريكية وإن لم يكن بالدرجة الكافية للتسبب في مشاكل لتكتل أوبك+ في الوقت الحالي.

    وقال برينوك من شركة الوساطة بي.في.إم "إنتاج النفط الأمريكي لن يعود إلى مستوياته قبل جائحة كوفيد في أي وقت قريب. لكن هذا ليس معناه أن النفط الصخري الأمريكي لن يكون مرة أخرى شوكة في جانب أوبك".

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