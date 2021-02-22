مصر... أسعار الذهب تسجل ارتفاعا

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، ارتفاعا في التعاملات المسائية، حيث زاد سعر الجرام بنحو 7 و9 جنيهات، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 903 جنيهات، والذهب عيار 21 بلغ نحو 790 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 677 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهاً.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

جاء ذلك انعكاسا لتذبذب أسعار الذهب على المستوى العالمي بين التراجع والارتفاع نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

ودفعت هذه الأزمة المستثمرون إلى اللجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.

وعلى الصعيد العالمي، صعد الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو تموز عند 1759.29 دولار يوم الجمعة، بحسب "رويترز".