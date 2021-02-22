ارتفاع قوي لأسعار النفط مع مخاوف عدم كفاية المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط بقوة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث يرى المتداولون والبنوك الاستثمارية أن الإمدادات العالمية تتقلص بسرعة استجابة للانتعاش المتوقع في الصيف والذي تقوده عمليات التطعيم.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة بنحو 3.7%، وهو أكبر مكسب يومي لها منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، حيث عززت مجموعة من التوقعات الصعودية والمراجعات الإيجابية، النظرة التفاؤلية بشأن الطلب على النفط.

وقفزت قيمة عقود خام "برنت" تسليم شهر أبريل/ نيسان بمقدار 2.33 دولار لتنهي الجلسة عند 65.24 دولار للبرميل، وكسب خام غرب تكساس الوسيط، تسليم مارس/ آذار 2.25 دولار ليبلغ 61.49 دولارا للبرميل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

يتوقع مصرف "غولدمان ساكس" أن يصل سعر خام "برنت" إلى 75 دولارا للبرميل، حيث يستمر الاستهلاك في التعافي بوتيرة أسرع من المعروض الذي توفره مجموعة "أوبك +" أو شركات النفط الصخري في أمريكا.

وفي الوقت نفسه، عزز بنك "مورغان ستانلي" أيضا التقديرات، حيث يرى أن السوق قد يشهد أقل معروض نفطي على أساس ربع سنوي منذ عام 2000 على الأقل.

وقال روب هاوورث، كبير محللي الاستثمار في "يو إس بانك ويلث مانجمنت" لإدارة الثروات إن السوق يتبنى رؤية أكثر إيجابية من منظور الطلب وأخرى أكثر إحكاما من منظور العرض.

وتابع: "مع إعادة فتح الاقتصادات وتسارع التطعيمات، يتعين على السوق أن يتساءل عما إذا كان هناك ما يكفي من النفط في الوقت الحالي مع اقترابنا من موسم ذروة الطلب".