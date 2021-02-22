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    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019

    "إيفست" منصة جديدة للتداول موجهة للمستثمرين في الشرق الأوسط

    © REUTERS / STRINGER
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    أطلقت رجل الأعمال الشاب، علي حسن، منصة جديدة للتداول الرقمي، والموجهة للمستثمرين في الشرق الأوسط، تحت مسمى "إيفست".

    وتم تسجيل تلك المنصة الجديدة للتداول رسميا في قبرص، وفي جمهورية فانواتو، كما تجري إجراءات تسجيلها حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    أسهم
    © REUTERS / Amanda Perobelli
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    ووصفت تقارير صحفية اقتصادية عربية، علي حسن، بأنه واحد من أهم الشخصيات التي عملت بمجال التداول في الشرق الأوسط، حيث يمتلك خبرة تزيد عن 15 عاما في المجال.

    حيث كان يعمل علي حسن مديرا إقليميا في شركة "إي تورو" في قبرص، كما كان مسؤول عن تطوير المبيعات والاستراتيجيات التسويقية لعدد من الشركات الشرق أوسطية، ويعتبر أحد المُتحدثين المُلهمين الذين مثّلوا مجالات "بلوك تشين" والعملات الرقميّة في البلدان العربيّة.

    وأعلنت شركة "إيفست" إن منصتها الجديدة للتداول ستلتزم بصورة كبيرة بعدم التورط في أنشطة "غسل الأموال"، والالتزام بكل قواعد "فوركس" بإظهار أنظمة وسلطات الطرف المقابل لتقسيم الوظائف ومعايير المخاطر الأخرى خلال اليوم وبنهاية كل يوم.

    ولذلك يطلب "إيفست" كافة البيانات الرسمية لهوية المستخدمين، من أجل تسجيل وتثبيت الحساب على الموقع، مع ضمان أن تلك المعلومات سرية دائما، ولا تستخدم إلا لأغراض الامتثال لمتطلبات الترخيص، وتجنيب أي قيود على الحسابات البنكية أو إغلاقها.

    علاوة على ذلك تشترط منصة "إيفست" للتداول على ألا يقل عمر من يمكنه فتح حساب حقيقي على المنصة عن 18 عاما.

    وتوفر منصة "إيفست" طرق سحب سهلة جدا للأموال، عن طريق إدخال المبلغ المراد سحبه بالدولار الأمريكي، وإكمال نموذج السحب الإلكتروني ثم يتم سحب المبلغ من رصيد حساب المستخدم على المنصة، ولكن إذا كان لديك أموال مستثمرة في مراكز مفتوحة، فيمكنك تحرير المزيد من الأموال عن طريق إغلاق المراكز المفتوحة، فيما يكون الحد الأدنى للسحب 25 دولار أمريكي، فيما تكون رسوم السحب 5 دولارات، ورسوم تحويل 2%.

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    وأعلنت "إيفست" أن منصتها تتعهد بتنفيذ أوامر البيع والشراء بوقت حقيقي، حتى أنه يمكن وضع أمر سوقي على المنصة حتى لو كانت الأسواق مغلقة، بحيث يتم تنفيذه بمجرد أن تفتح الأسواق، ويمكنك أيضًا تعيين طلب منتظم لسعر معين ترغب فيه.كما سيتم عرض أوامر السوق في علامة التبويب “الأوامر” في صفحة الحساب.

    وتقدم شركة "إيفست" مجموعة برامج "تداول" تناسب جميع المستثمرين، بما فيها برنامج تجريبي للمبتدئين وبرامج تداول إسلامية، بجانب برامج أخرى.

    وقال السيد علي حسن: "علامتنا التجارية الجديدة تقدم إضافة منتجاتها المتعددة، وتقدم عدة برامج تعليمية ودورات تدريبية أيضَا سواء للمبتدئين والمتقدمين".

    وتابع علي بقوله "نؤكد على المستقبل الباهر الذي ينتظر الشركــــة الجديدة، وعلى التوسع التطور السريع الذي ستحققه بجهود وتعاون جميع الطاقم وبشفافية الشركة المنقطعة النظير، ونهيب بالمستثمرين سرعة اختيار برامج إيفست المتعددة".

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