انفجار خط أنابيب غاز بمقاطعة أورينبورغ وتوقف الترانزيت إلى كازاخستان

تسبب انخفاض الضغط الحاد في أحد أنابيب الغاز الروسية في حدوث انفجار في الخط، وتوقف ضخ الغاز إلى كازاخستان.

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، توقف ترانزيت الغاز إلى كازاخستان عبر خط أنابيب غاز "سويوز" في مقاطعة أورينبورغ بسبب حدوث انفجار على الخط.

وتفيد المعلومات الأولية التي نقلتها وزارة الطاقة، بحدوث انخفاض في الضغط بخط أنابيب غاز "أورينبورغ - نوفوبسكوف" في الساعة 7.37 بتوفيت موسكو.

أعلنت سلطات إقليم أورينبورغ، في وقت سابق، حدوث انفجار على خط أنابيب غاز بالمقاطعة.

وبشكل عاجل، غادر فريق الطوارئ لتحديد موقع التلف في خط أنابيب الغاز، وفي الساعة 8.49 صباحًا قطع العاملون والفنيون جزءا من الخط بهدف عملية الصيانة.